Татарстанцы уже в этом году смогут получать бесплатную юрпомощь в приложении

В Татарстане ведется работа над цифровым проектом «Бесплатная юридическая помощь». Ожидается, что уже во второй половине 2024 года татарстанцы смогут получить консультации у юристов благодаря мобильному приложению «Карта жителя Республики Татарстан», сообщает пресс-служба Минюста РТ.

В ведомстве напомнили, что в Татарстане более 300 тысяч человек обладают правом на получение бесплатной юридической помощи. Чтобы увеличить ее доступность, в республике последовательно расширяются формы ее оказания.



Так, сегодня Минюст Татарстана, Государственное юридическое бюро РТ и Акционерное общество «Социальная карта» подписали соглашение о создании соответствующего цифрового сервиса в мобильном приложении «Карта жителя Республики Татарстан».

Чтобы обратиться к специалисту, пользователь должен зайти во вкладку «Сервисы» и выбрать способ связи: телефон, электронная почта — либо написать обращение, заполнив необходимые поля.

«Сервис позволит довести до всех пользователей приложения информацию о бесплатной юридической помощи и одновременно обеспечить возможность обращения в электронном виде в Государственное юридическое бюро с правовым вопросом, — объяснил министр юстиции РТ Рустем Загидуллин. — Если у гражданина все-таки останутся какие-то вопросы, через приложение можно будет связаться и с нами, Минюстом».