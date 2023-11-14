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Татарстанцы уже оплатили почти половину имущественных налогов
Жители Татарстана уже оплатили 4,8 млрд рублей налогов за 2022 год, что составляет почти половину от общей суммы начислений в 9,1 млрд рублей. Об этом сообщил руководитель Управления Федеральной налоговой службы по РТ Марат Сафиуллин на брифинге в Кабмине республики.
«Мы на сегодняшний день, еще до 1 декабря, собрали почти половину причитающихся к уплате имущественных налогов. Это больше, чем в прошлом году, на 8%», — заявил Сафиуллин.
Спикер добавил, что задолженность по имущественным налогам в Татарстане снизилась до 1,5 млрд рублей, что на 1,3 млрд меньше, чем в начале этого года.
Оплатить имущественный налог жители Татарстана должны до 1 декабря 2023 года.
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