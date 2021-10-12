Татарстанцы увеличили сбережения в банках на 3% — до 672 млрд рублей

Жители Татарстана на 1 сентября хранили на вкладах и других банковских счетах (с учетом средств на счетах эскроу) около 672 млрд рублей — на 3,4% больше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба Отделения Банка России по РТ.

Жители региона предпочитают рублевые вклады — в национальной валюте хранится 577,7 млрд рублей, 86% от общего объема средств физлиц. Сумма за год выросла на 4,4%.

Вклады в иностранной валюте сократились на 2,4%, до суммы, эквивалентной 94,3 млрд рублей. Банк объясняет это достаточно низкими ставками в этом сегменте.

Объем средств на депозитах юридических лиц в Татарстане по состоянию на 1 сентября вырос на 19,3% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, до 466,2 млрд рублей, индивидуальных предпринимателей — на 17,6%, до 20,9 млрд рублей. При этом средства на счетах организаций сократились на 2,9%, до 252,8 млрд рублей.

Пресс-служба напоминает, что банковский вклад для физических лиц продолжает оставаться самым доступным инструментом для сбережения. Кроме того, он застрахован государством. Если у банка отзовут лицензию, вкладчику гарантированно вернут до 1,4 млн рублей, а в отдельных случаях — до 10 млн рублей.

«При оформлении банковского вклада клиенту могут предложить альтернативные инструменты для вложения свободных денег, например, накопительное страхование жизни или другие инвестиционные продукты. По ним нет ни гарантий доходности, ни государственного страхования вложений. Не следует принимать спонтанных решений и торопиться подписать договор. Изучите информацию об особенностях и рисках предлагаемого продукта», — напомнил управляющий Отделением – Национальным банком по Республике Татарстан Волго-Вятского ГУ Банка России Марат Шарифуллин.