Татарстанцы участвуют в финале чемпионата «Профессионалы» в Санкт-Петербурге

Фото: пресс-служба Минобрнауки РТ

В Санкт-Петербурге проходит финал чемпионата по профмастерству «Профессионалы». Сборная Татарстана принимает в нем участие по 16 компетенциям основной возрастной категории и по трем – в юниорской категории. Дополнительно республику представляют по двум компетенциям два конкурсанта и два эксперта в индустриальном зачете, сообщает пресс-служба Минобрнауки РТ.

Всего в финале участвуют представители 30 стран. Участники основной возрастной категории соревнуются по 27 компетенциям, юниоры – по трем компетенциям.

«В финале чемпионата «Профессионалы» участвуют студенты колледжей и техникумов, школьники в возрасте от 14 лет в категории «Юниоры», а также представители предприятий и конкурсанты из дружественных стран. Победители, призеры и их наставники получат премии от 100 тыс. до 300 тыс. рублей в зависимости от занятого места», – отметили в министерстве.

В этом году финал чемпионата проходит в трех городах: в Нижнем Новгороде – по блокам компетенций «Креативные индустрии и ИТ», в Калуге – по направлению «Промышленность», в Санкт-Петербурге – по блокам компетенций «Образование», «Сервис», «Производство» и «Инженерные технологии».

Торжественная церемония награждения победителей и призеров финала состоится 4 декабря.

Чемпионат «Профессионалы» – самое масштабное соревнование по профессиональному мастерству в России. Он проводится в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».