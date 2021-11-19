Татарстанцы три раза представляли Россию на Стокгольмском юниорском водном конкурсе

Экологические проекты представителей Татарстана – победителей Российского национального юниорского водного конкурса — три раза представляли нашу страну на Стокгольмском юниорском водном конкурсе. Об этом сообщила сегодня журналистам руководитель конкурса, директор АНО «Институт консалтинга экологических проектов» Наталья Давыдова на открытии форума в Казани.

«В этом году водному конкурсу исполнилось 20 лет. Если в первый год в нем участвовало около 400 проектов представителей 20 субъектов страны, то в последние 10-15 лет организаторы получают 1,5 тыс. научно-исследовательских и прикладных проектов от старшеклассников из 82 субъектов страны. Татарстанцы представляют на конкурс отличные проекты», — сказала она.

Спикер проинформировала, что одна разработка из Татарстана стала реальным молодежным стартапом. Автор предложил создать экотропы на берегах Камы. Молодой человек стал директором бизнес-предприятия, благодаря которому в Татарстан приезжают люди со всего мира, чтобы увидеть местные природные и антропогенные достопримечательности.