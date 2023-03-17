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Татарстанцы теперь могут получить муниципальные услуги через МФЦ не по месту нахождения
Татарстанцы теперь могут получать через МФЦ ряд услуг, предоставляемых исполкомами муниципальных образований, не по месту нахождения. Об этом сообщает пресс-служба МФЦ в РТ.
«Вне привязки к территориальному расположению муниципального органа власти могут оказываться услуги, когда не требуется заверять документ подписью должностного лица. Но обращаться лично за предоставлением земельного участка в собственность за плату без проведения торгов татарстанцы по-прежнему могут лишь в МФЦ или исполком по месту нахождения объекта», — рассказал заместитель директора МФЦ в РТ Руслан Нигматуллин.
Если раньше, например, казанец для подачи уведомления о начале или окончании строительства частного дома в Пестречинском районе мог обратиться только в местный исполком или МФЦ, то сейчас — в любой многофункциональный центр республики. Не выезжая за пределы своего района, это могут сделать и жители других муниципалитетов.
Получить результаты экстерриториальных услуг муниципалитетов можно не только в том офисе МФЦ, где подавалось заявление, а в любом многофункциональном центре. Всего в республике их насчитывается 61.
В настоящее время в категорию экстерриториальных в МФЦ Татарстана переведены 42 услуги районных исполкомов и 25 — исполкома Казани.
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