Татарстанцы стали совершать больше цифровых звонков

Жители республики в январе – феврале звонили на 60% чаще в сети 4G, а голосовой трафик VoLTE вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.

VoLTE (Voice over LTE) позволяет звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G. При этом соединение устанавливается за пару секунд, а голос собеседника звучит так чисто и естественно, как будто он находится рядом.

Ежемесячно в сети LTE татарстанцы проговаривают более 100 млн минут. В феврале на сервис пришлось 58% от всего голосового трафика в сети оператора. Росту способствовало появление большого количества смартфонов, поддерживающих опцию, в том числе в низком ценовом сегменте. Сейчас доля устройств с поддержкой VoLTE среди смартфонов жителей республики составляет 87%.

Еще 34% гаджетов дополнительно поддерживают технологию VoWiFi (Voice over WiFi), с которой любой Wi‑Fi‑роутер с доступом в интернет можно использовать как базовую станцию. Это происходит за счёт использования в сети современных речевых кодеков Enhanced Voice Service и WB‑AMR. С запуска VoWiFi в регионе в прошлом году, голосовой трафик, пропускаемый таким способом, вырос в 29 раз. Однако его доля невелика и занимает менее одного процента. Функция актуальна для новых жилых комплексов, где ещё недостаточно базовых станций для качественного покрытия сети, подвальных помещений и других труднодоступных для сотового сигнала местах.

«Улучшая и расширяя покрытие LTE в городах Татарстана и в небольших населенных пунктах республики были установлены и запущены базовые станции в селе Старая Киреметь, в поселке Уруссу, а также модернизированы все телеком-объекты в Набережных Челнах и пригороде», — комментирует технический руководитель МегаФона в Татарстане Тимур Фахрутдинов.