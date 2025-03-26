Татарстанцы стали реже отказываться от работы из-за зарплатных ожиданий

Доля отказов от предложений работы из-за несоответствия зарплатным ожиданиям в Татарстане составила 1,1% в 2024 году. Это немного ниже показателя 2023 года (-0,4 процентных пункта), сообщили «Татар-информу» аналитики CRM-системы Talantix.

Чаще всего из-за несоответствия зарплатных ожиданий отказываются руководители филиалов (5%), менеджеры по работе с партнерами (4,6%), а также программисты и разработчики (4,1%). При этом именно программистам и разработчикам работодатели предлагают зарплату выше ожидаемой – в среднем 136,8 тыс. рублей при ожиданиях в 100 тыс. рублей.

Инфографика: пресс-служба Talantix

Самый большой разрыв между желаемой и предлагаемой зарплатой наблюдается у руководителей филиалов (разница более 34 тыс. рублей) и проектов (разница 33,8 тыс. рублей).

«Чтобы снизить количество отказов от вакансий, работодателям необходимо регулярно анализировать рыночные зарплатные предложения и корректировать их, учитывая не только финансовую составляющую, но и ценностное предложение компании: бонусы, гибкий график и возможности карьерного роста. Вместе с тем важно вести диалог с кандидатами, чтобы лучше понять их ожидания», – порекомендовала Марина Хадина, директор по развитию CRM-системы Talantix.