Татарстанцы стали реже обращаться в органы власти на татарском языке

В 2023 году татарстанцы стали реже обращаться к властям на татарском языке. Если в прошлые годы принималось порядка 3 тысяч таких обращений, то за последний всего 918. Об этом на заседании Совета по реализации законодательства о языках Татарстана при Кабинете Министров РТ заявил глава Минобрнауки республики Ильсур Хадиуллин.

По его данным, за прошлый год исполнительными органами государственной власти было обработано около 72 тысяч обращений граждан. Ответы на них были даны на языке, на котором составлено обращение. Органы местного самоуправления за этот же период получили свыше 50 тысяч обращений.