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Экономика 19 февраля 2025 10:15

Татарстанцы стали реже брать кредиты

Татарстан занял седьмое место в рейтинге российских регионов по объемам выданных кредитов в январе текущего года. За месяц в республике совершили 30,31 тыс. таких сделок на общую сумму 4,15 млрд рублей. Такие данные приводит Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

В сравнении с декабрем прошлого года объем оформленных кредитов в Татарстане упал на 18%. Средний чек в РТ в январе составил 137 тыс. рублей.

Возглавила рейтинг Москва, где выдали кредиты на общую сумму 14,91 млрд рублей. На втором месте оказалось Подмосковье – 11,13 млрд, тройку замкнул Краснодарский край – 6,16 млрд.

Аутсайдерами рейтинга стал Липецкая область (0,92 млрд), Коми (0,93 млрд) и Кировская область (0,95 млрд).

#кредиты #кредитование #Татарстан
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