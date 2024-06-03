Татарстанцы стали призерами Международного турнира по кендо в Китае

Фото: Всероссийской федерации кендо

В китайском городе Шицзячжуан 1-2 июня прошел традиционный чемпионат по кендо – XVII открытый кубок Ляньцзинь. Соревнования объединили более 400 сильнейших спортсменов: 53 мужских и 23 женских команды. Помимо россиян и представителей Поднебесной, за трофеи боролись также японцы, проживающие в Китае.

«Стоит отметить, что национальная сборная России принимала участие в этом турнире впервые. Да и в целом, с 2019 года по разным причинам россияне не участвовали в официальных международных соревнованиях по кендо. Но, несмотря на это, наши ребята показали высокий уровень мастерства. Татарстан в сборной России представляли 4 спортсмена: Вероника Казакевич, Никита Толкишевский, Сайфутдинов Тимур и Анатолий Сигал», – поделился с журналистом «Татар-информа» президент Всероссийской федерации кендо Владислав Толкишевский.

В женских личных соревнованиях бронзу завоевала Вероника Казакевич, студентка второго курса Казанского федерального университета, проходящая практику в Японии. В мужских индивидуальных соревнованиях серебряным призером стал казанец Никита Толкишевский. В командном зачёте женская сборная России в составе Вероники Казакевич, Олеси Зиминой, Агаты Тюнякиной, Ольги Машталер и Марии Пономарёвой дошла до финала, уступив лишь хозяйкам чемпионата, и стала серебряным призером соревнований.

А вот мужская сборная России уступила уже в 1/8 команде из Японии. Однако многие зрители, да и представители самих команд выражали сомнение в корректности данного результата.

«Как бы там ни было, впереди у наших спортсменов множество новых побед на мировых турнирах, поскольку решением комиссии Минспорта по признанию видов спорта и спортивных дисциплин кендо переведено во второй раздел. А это позволит полноценно развивать вид спорта не только в России, но и за рубежом, – отметил Владислав Толкишевский.