Татарстанцы стали победителями конкурса среди членов студотрядов России #ТрудКрут

Пресс-служба Минмолодежи РТ

Представители студенческих отрядов Татарстана стали победителями и лауреатами конкурса профессионального мастерства среди участников студенческих отрядов #ТрудКрут. Соревнования проходили в Воронеже по шести направлениям деятельности. Их участниками стали 284 человека из 74 регионов России, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

«Труд — это основа российских студенческих отрядов. Здесь собралась элита движения, люди, которые знают сами и доказывают другим, что труд крут. Это большая ответственность и огромная проделанная работа. Именно они будут передавать свой опыт и знания новым поколениям бойцов и кандидатов», — заметил председатель правления молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» Михаил Киселев.

На конкурсе оценивались профессиональные навыки молодых людей, которые они получили в третьем трудовом семестре. Участникам предоставлялась возможность раскрыть свой творческий и интеллектуальный потенциал.

Республику Татарстан представляли студенты Казанского государственного медицинского университета, Казанского государственного аграрного университета, Казанской государственной академии ветеринарной медицины и Казанского медицинского колледжа. Они стали участниками соревнований среди сервисных, сельскохозяйственных и медицинских отрядов.

Первого места в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих сервисных отрядов (ССервО) в компетенции «Горничная» удостоена боец ССервО Altea штаба студенческих отрядов КГАСУ Надежда Васильева.

Победителем в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов (ССхО) в компетенции «Механизация» стал комиссар штаба студенческих отрядов КГАУ Газинур Шафигуллин.

Второе место в конкурсе профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов в компетенции «Агрономия» у бойца ССхО «Овощевод» штаба студенческих отрядов КГАУ Павла Семенова и у бойца ССхО «Благоустроитель» штаба студенческих отрядов КГАУ Рамзии Ганиевой в компетенции «Землеустройство».