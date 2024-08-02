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Татарстанцы стали победителями конкурса «Семья года»
Рената и Айгуль Шайхайдаровы стали одними из победителей всероссийского конкурса «Семья года». Они отмечены в номинации «Сельская семья», следует из сообщения Министерства труда и социальной защиты России.
Семья проживает в селе Антоновка Камско-Устьинского района.
Конкурс состоялся в рамках Года семьи по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», а также «Семья — хранитель традиций». Победителями признаны 88 участников разных регионов.
Событие проводится в девятый раз, ежегодно его участниками становятся свыше 4 тысяч семей.
На сайте конкурса отмечено, что в ноябре состоится встреча семей-победителей в Москве, торжественная церемония чествования, программа «Москва — сердце России». В ноябре церемония будет транслироваться на федеральном канале. В этом же месяце планируется презентация национального сайта-летописи всероссийского конкурса.
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