Татарстанцы стали победителями конкурса «Семья года»

Фото: газета «Волжские зори»

Рената и Айгуль Шайхайдаровы стали одними из победителей всероссийского конкурса «Семья года». Они отмечены в номинации «Сельская семья», следует из сообщения Министерства труда и социальной защиты России.

Семья проживает в селе Антоновка Камско-Устьинского района.

Конкурс состоялся в рамках Года семьи по пяти номинациям: «Многодетная семья», «Молодая семья», «Сельская семья», «Золотая семья», а также «Семья — хранитель традиций». Победителями признаны 88 участников разных регионов.

Событие проводится в девятый раз, ежегодно его участниками становятся свыше 4 тысяч семей.

На сайте конкурса отмечено, что в ноябре состоится встреча семей-победителей в Москве, торжественная церемония чествования, программа «Москва — сердце России». В ноябре церемония будет транслироваться на федеральном канале. В этом же месяце планируется презентация национального сайта-летописи всероссийского конкурса.