За 9 месяцев 2026 года количество жалоб на работу аппаратов мировых судей снизилось на 8,7%, сообщили в Минюсте республики.

«Большинство вопросов решается. Причины обращений отслеживаются, они же становятся предметом проверок делопроизводства в аппаратах судебных участков», – отметил заместитель министра юстиции Марат Низамиев на заседании коллегии Министерства.

Он также рассказал, что в этом году уже проверено 38 судебных участков, а до конца года планируется проверить еще 8. При выявлении недостатков с работниками аппаратов проводятся совещания. Большинство нарушений исправляются либо в процессе, либо сразу после проверки.

«Продолжим отслеживать динамику и устранять причины, чтобы число обращений снижалось и дальше», – сказал Низамиев.