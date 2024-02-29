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Татарстанцы стали меньше болеть гриппом
В Татарстане все реже заболевают гриппом. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
За предыдущую неделю в республике зарегистрировали 11 991 случай ОРВИ и гриппа, это ниже эпидпорога на 49%. Неделю назад случаев заболеваний было больше на 24%.
«Мы наблюдаем снижение доли гриппа в структуре острых респираторных вирусных заболеваний. Среди положительных находок, которые мы видели на прошлой неделе, доля гриппа составляет 6%. Для сравнения, на первой неделе этого года доля гриппа была 47%», – отметила санитарный врач.
Кроме того, стало больше гриппа B. Любовь Авдонина отметила, что в начале февраля этот штамм составлял 4%, сейчас этого штамма в структуре уже 18%.
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