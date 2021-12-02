Татарстанцы стали медалистами на Всероссийском конкурсе предпринимателей

Трое молодых предпринимателей из Татарстана получили медали на Всероссийском конкурсе «Молодой предприниматель России-2021», сообщила пресс-служба министерства экономики РТ.

Золотую медаль в номинации «Производство» получил предприниматель Ильмир Шафиков. Молодой человек из Казани занимается производством мягких окон для беседок, веранд, террас и летних кафе, что позволяет обеспечить комфорт и уют.

Второе место в номинации «Самозанятые» получила жительницы Камского Устья Илюза Галиева. Молодая девушка организует авторские туры на родину и развивает местный туризм. Уникальность проекта заключается в полном информационном обеспечении и сопровождении при отдыхе на природе.

Бронзовым призером в номинации «Предпринимательство в социальной сфере» стала Вероника Красильникова из Набережных Челнов. Девушка развивает Центр грудничкового плавания «Буль-Буль». Дети занимаются в специальных ваннах, без присутствия взрослых в воде.

Напомним, что в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также регионального проекта «Популяризация предпринимательства» в Республике Татарстан, Фонд поддержки предпринимательства РТ при поддержке Министерства экономики РТ реализовал региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России-2021». На участие в региональном этапе подали более 150 заявок, в числе которых заявки от победителей.

Федеральное агентство по делам молодежи проводит Всероссийский конкурс «Молодой предприниматель России» с 2010 года. Он нацелен на поощрение молодых предпринимателей, поиск и продвижение успешных практик, а также популяризацию молодежного бизнеса.

Церемония награждения прошла в Москве. Более 300 участников из 43 регионов страны соревновались между собой в десяти номинациях.