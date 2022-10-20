Татарстанцы стали чаще звонить по телефону

На основе Big Data МТС проанализировала обезличенные данные по голосовому трафику в период с 1 сентября по 9 октября 2022 года в Татарстане. Республика вошла в число самых «общительных» российских регионов, продолжительность разговоров татарстанских абонентов оператора на последней неделе сентября выросла на 12%, а количество звонков на человека увеличилось на 5%.

В среднем татарстанцы совершают 8 звонков в день, а их суммарная продолжительность составляет 16 минут в сутки. Это совпадает с общероссийскими тенденциями: в целом жители страны стали больше разговаривать по телефону. Если список самых «разговорчивых» регионов страны возглавляет Забайкальский край – его жители тратят на разговоры в среднем 24 минуты в день, то рекордсменом в Поволжье стала Мордовия (19 минут). В поволжском рейтинге жителей регионов, которые любят поговорить, татарстанцы заняли седьмое место, расположившись между оренбуржцами и самарцами.

Еще одна тенденция: мужчины стали проводить за телефонными разговорами больше времени. Традиционно более «говорящими» абонентами считаются женщины, в начале сентября на них приходилось 60% от всех голосового трафика, сейчас — 51%.

«Круглосуточно анализируется работа сети и проводятся работы по увеличению ее емкости и расширению покрытия на территории РТ. Татарстанцы пользуются VoLTE параллельно общаясь по телефону, просматривая почту, переписываясь в месенджерах и соцсетях», — прокомментировал Марат Шакиров, директор МТС в Татарстане.