Татарстанцы стали чаще жаловаться на коррупцию в здравоохранении

За прошлый год в Татарстане увеличилось число жалоб на коррупцию в медицинской сфере. Об этом на пресс-конференции в«Татар-информе» о результатах антикоррупционного мониторинга органов власти РТ по итогам 2023 года рассказала заведующая отделом антикоррупционных проверок Управления Раиса РТ по вопросам антикоррупционной политики Равия Шрша.

«За прошлый год обращения поступили на сотрудников медицинских учреждений 38 муниципальных образований. Из них в 15 муниципальных образованиях поступившие обращения получили статус обоснованных. Отсутствие жалоб на медицинские организации отмечается в Актанышском, Верхнеуслонском, Дрожжановском, Камско-Устьинском, Муслюмовском, Тетюшском, Черемшанском муниципальных образованиях», – отметила она.

Как сообщила Равия Шрша, в прошлом году на медицинские организации Татарстана поступило 547 жалоб, 310 из которых оказались обоснованными.

«В 2022 году общее число жалоб было ниже – в общей сложности 506, обоснованными оказались 315, – сообщила она. – А вот в 2021 году поступило 638 обращений от недовольных пациентов, 446 из них были обоснованы. В том же 2021-м году поступило 16 жалоб на медорганизации, где брали деньги за услуги по ОМС».