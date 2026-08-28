Татарстанцы стали чаще покупать в ипотеку студии

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доля малогабаритных квартир в ипотечных сделках в Татарстане за год выросла с 8,6% до 10,4%, подсчитали аналитики сервиса «Домклик». Речь идет о квартирах площадью до 28 кв. м. Это значит, что примерно каждая десятая ипотечная сделка в республике приходится на небольшую квартиру.

Татарстан вошел в число регионов, где спрос на такое жилье заметно вырос. Для сравнения, в Башкортостане доля малогабаритных квартир в ипотечных сделках увеличилась с 12,5% до 14,8%, в Воронежской области — с 6,9% до 8,9%, а в Тюменской области — с 6,6% до 6,9%. В Москве, напротив, показатель снизился с 15,7% до 14,5%.

При этом предложение студий и других квартир до 28 кв. м в Татарстане остается сравнительно небольшим: в августе они составляли 3% от всех предложений первичного рынка. Для сравнения, в Санкт-Петербурге — 22,1%, в Ленинградской области — 16,8%, в Краснодарском крае — 13,8%.

Получается, что малогабаритное жилье в Татарстане занимает лишь 3% предложения, но уже более 10% ипотечных покупок