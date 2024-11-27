Татарстанцы стали чаще обращаться за помощью в жилинспекцию

В Государственную жилищную инспекцию Татарстана с начала года поступило почти 21,1 тыс. обращений. За весь прошлый год – 17,6 тысяч, сообщает пресс-служба ведомства.

Чаще всего татарстанцы обращались в ГЖИ по вопросам содержания общедомового имущества – более 14 тысяч обращений, качества жилищно-коммунальных услуг – 6,5 тысячи вопросов, работы управляющих компаний – 5,4 тысячи вопросов. Больше всего обращений зарегистрировано от жителей Набережных Челнов, а также Нижнекамского и Альметьевского районов.

«Среди актуальных также: начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, работа информационных систем, необходимость проведения капитального ремонта, перепланировка жилых помещений», – уточнили в ведомстве.

Рекордным по количеству жалоб для инспекции был 2016 год. Тогда в жилинспекцию поступило свыше 21,6 тысяч обращений. По предварительному прогнозу, в 2024 году будет зафиксирован новый рекорд.