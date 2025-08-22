news_header_top
Общество 22 августа 2025 13:05

Татарстанцы стали чаще брать автокредиты

Фото: © «Татар-информ»

В июле татарстанцы оформили 5,82 тыс. автокредитов на общую сумму 7,96 млрд рублей. По данному показателю республика заняла четвертое место среди регионов России, уступив Москве, Подмосковью и Санкт-Петербургу. Такие данные привели в пресс-службе Объединенного кредитного бюро.

В сравнении с июнем количество выданных кредитов на автомобили возросло на 18%, а их объем – на 27%.

В целом по стране за прошлый месяц граждане оформили 110,53 тысячи автокредитов на сумму 158,02 млрд рублей. Средний размер автокредита в июле составил 1,56 млн рублей, хотя в июне он был равен 1,47 млн рублей. Кроме того, увеличились и сроки выплаты обязательств по автокредитам. В частности, в июле в среднем по стране такие сделки оформлялись на 62 месяца, а месяцем ранее – на 59.

