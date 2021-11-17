Татарстанцы стали активными участниками голосования за появление 4G в селах и деревнях

В России завершилось голосование для определения населенных пунктов в регионах, где проведут 4G в 2022 году. За это время на портале госуслуг было отдано 630 тыс. голосов, еще 13 тыс. поступило в Минцифры России по почте, сообщает ведомство.

Одними из наиболее активных участников голосования стали жители Татарстана. Также много голосов было отдано за населенные пункты Краснодарского края, Чечни, Якутии, Бурятии, Коми и Кемеровской, Челябинской областей.

Напомним, 4G-интернет будет проводиться в деревни и села, в которых проживают от 100 до 500 человек. Победители голосования станут известны в конце декабря. Всего до 2030 года мобильная связь станет доступной более чем в 24 тыс. малочисленных населенных пунктах страны.