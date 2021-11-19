Татарстанцы стали активнее покупать недвижимость

В октябре Росреестр Татарстана зарегистрировал почти 15 тыс. договоров купли-продажи на жилые помещения. Это самое большое количество переходов прав, зарегистрированных за один месяц, сообщает пресс-служба ведомства.

До этого самое большое количество договоров на жилые помещения было зафиксировано в апреле 2021 года (14,3 тыс). По сравнению же с предыдущим месяцем — сентябрем — рост в 1,5 раза (9,7 тыс). Отмечается, что по результатам анализа данных за 10 месяцев 2021 года активность наблюдается как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости.

«Заметный рост количества сделок мы отмечаем и в целом по отношению к прошлому году. Только в этом году за 10 месяцев Росреестром Татарстана зарегистрировано около 250 тыс. договоров купли-продажи. При этом спрос на жилые помещения увеличился на 49% (106 тыс. — в 2020 году, 157 896 — в 2021 году), а на земельные участки — в два раза (61 454 и 126 386 соответственно)», — цитирует пресс-служба заместителя руководителя Управления Росреестра по Татарстану Лилию Бурганову.

Наметился и значительный рост спроса на участие в долевом строительстве. По сравнению с сентябрем количество договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) увеличилось почти в 1,5 раза — с 1 109 до 1 657 . Всего за 10 месяцев Росреестр Татарстана зарегистрировал свыше 15 тыс. ДДУ.

Также отмечается, что в октябре при покупке недвижимости татарстанцы в два раза чаще использовали жилищные кредиты, чем в том же сентябре. К примеру, в октябре Росреестром Татарстана зарегистрировано около 9 тыс. ипотек, в сентябре же — чуть более 4 тыс. «Что касается государственных программ ипотечного кредитования, таких как льготная и сельская ипотеки, то благодаря их действию в Татарстане за 10 месяцев 2021 года было зарегистрировано около 7 тыс. таких ипотек», — отметили в Росреестре.

В целом за 10 месяцев 2021 года в Росреестр Татарстана поступило около 900 тыс. заявлений на совершение учетно-регистрационных действий.