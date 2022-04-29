Татарстанцы сообщили, задерживали ли им зарплату работодатели в 2022 году

Большинство респондентов Татарстана в 2022 году получают зарплату без задержек. Итоги опроса, проведенного среди работников нашего региона, сообщает пресс-служба hh.ru.

«81% респондентов Татарстана в 2022 году получают зарплату без задержек. Остальные 19% сталкивались с этим: 6,4% — в январе, 5,4% — в феврале, 7,1% — в марте», — сказано в сообщении.

В некоторых профессиональных сферах доля респондентов, которым задержали зарплату, значительно выше, чем в остальных. Так, в «Искусстве, развлечениях, масс-медиа» с несвоевременными выплатами столкнулись 31% опрошенных, в «Туризме, гостиницах, ресторанах» — 29%, в «Строительстве, недвижимости» — 28%. Реже всего зарплату задерживали госслужащим и специалистам по добыче сырья.

Треть опрошенных сообщили, что по сравнению с началом 2021 года уровень их заработной платы увеличился, а еще у 43% респондентов она осталась без изменений. О падении ежемесячных доходов сообщил каждый пятый участник опроса.