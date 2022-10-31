Татарстанцы собрали для нуждающихся рекордный объем гушр-садаки – почти 1,4 тыс. тонн

В Татарстане завершилась кампания по сбору гушр-садаки и обеспечению продовольствием нуждающихся слоев населения. Всего в республике собрано 1377,34 тонн гушр-садаки. Для сравнения: в прошлом году удалось собрать тысячу тонн, а в 2021 году – 577,33 тонн продовольствия. Кампания проводится по инициативе Духовного управления мусульман РТ.

Среди мухтасибатов лидерами по объему гушра являются Рыбно-Слободский район, собравший 256 тонн, Пестречинский – 250 тонн и Сармановский район, жители которого собрали 143,5 тонн гушра.

Также большую активность показали Арский район (68 тонн), Балтасинский район (62,9 тонн), Кукморский район (55 тонн), Атнинский район (45 тонн), Сабинский район (43,12 тонн), Тюлячинский район (42 тонн), Буинский и Черемшанский районы (по 40 тонн), сообщает пресс-служба ДУМ РТ.

В помощь нуждающимся татарстанские мусульмане привозили в республиканские мечети овощи – картофель, свеклу, капусту, морковь, тыкву, репчатый лук, варенье из фруктов, соленые огурцы, помидоры, мед. В Сармановском районе мусульмане-фермеры выделили гушр-садаку в виде пшеницы и ячменя.

Собранные продукты направили в благотворительные организации – фонд «Закят» ДУМ РТ и реабилитационный центр ОБФ «Ярдам - Помощь», а также в социальные учреждения – районные дома престарелых, детские дома. Кроме того, продукты передали мусульманским учебным заведениям и непосредственно нуждающимся семьям. В частности, фонд «Закят» обеспечил продуктами питания более 600 малообеспеченных семей Казани.

Акцию по сбору продовольствия для нуждающихся ДУМ РТ проводит с 2017 года.

Гушр – это особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая.