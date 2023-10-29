Татарстанцы собрали для нуждающихся почти 827 тонн гушр-садаки

Фото: пресс-служба ДУМ РТ

В Татарстане завершилась кампания по сбору гушр-садаки, по итогам которого было собрано и направлено нуждающимся гражданам 826,9 тонн продуктов. Об этом сообщает пресс-служба ДУМ республики.

Среди мухтасибатов по объему гушра лидерами являются Сармановский (88 тонн), Рыбно-Слободский (60) и Балтасинский (59,2) районы, также проявили большую активность Арский (58 тонн), Сабинский (43), Атнинский и Черемшанский (по 40 тонн), Тюлячинский (35), Дрожжановский (32,3), Буинский (30), Заинский и Апастовские (по 25 тонн) районы.

В помощь нуждающимся татарстанцы привозили в мечети овощи (картофель, свеклу, капусту, морковь, тыкву, репчатый лук), варенье из фруктов, соленые огурцы, помидоры, мёд. В Аксубаевском и Сармановском районах мусульмане-фермеры выделили гушр-садаку в виде зерновых культур, а в Лаишевском районе — в виде муки.

Гушр — особый вид милостыни, когда мусульманин должен отдать неимущим одну десятую часть полученного за сезон урожая. Акция осуществляется ДУМ Татарстана централизованно во всех мухтасибатах республики с 2017 года.