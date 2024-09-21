Татарстанцы собрали 831 кг мусора на Всероссийском субботнике в Казани

На озере Изумрудное 21 сентября прошёл Всероссийский субботник «Зелёная Россия» в рамках акции «Вода Россия» национального проекта «Экология». Участие в нем приняли 300 татарстанцев. Экологическая акция проходила в формате квест-игры «Марафон чистоты».

Как сообщает пресс-служба Минэкологии РТ, 62 команды в течение часа собрали 831 кг мусора, попутно сортируя его. Получилось:

130 кг пластиковых отходов

285 кг стекла

416 кг смешанных отходов

А если измерять в мешках, то 37 мешков пластика, 38 мешков стекла и 63 мешка смешанных отходов. Помогали участникам сотрудники Минэкологии РТ и дайверы регионального отделения Русского географического общества.

Участников субботника приветствовал министр экологии Александр Шадриков. Он поблагодарил всех, кто пришел сегодня поддержать экологическую акцию и сделать берег водоема чище.

«Татарстан, наши жители становились уже три года подряд лидерами и занимали первое место в рамках акции «Вода России». Мы видим каждый год большую активность от нашей молодежи, именно подрастающего поколения, здесь сегодня дети с родителями, студенты, школьники. Это важно! Все, что мы делаем, все наши экологические акции - это вклад в будущее нашей страны. 62 команды более 300 человек сегодня с нами- это тоже очень важно. Сегодня с нами и Русское географическое общество, Российское экологическое общество - экология нас объединяет!» - отметил Шадриков.

В рамках субботника Председатель регионального отделения Русского географического Общества в РТ Дмитрий Шиллер рассказал журналистам сколько километров реки Казанки уже удалось очистить в рамках совместного с Минэкологией проекта «Свободный ток». Расчищено 55 завалов, из воды поднято почти 2,5 тысячи тонн древесины.

«Много было сделано региональным отделением РГО, много ещё планируется сделать. Это тот самый проект, которым я горжусь. Мы увидели, как на глазах менялась река. Как только мы только заканчивали расчищать участок, на него тут же приходили люди, туристы, приходили семьями, и это здорово!», – сказал он, поблагодарив также руководство республики, Минэкологии за поддержку проекта.

Традиционно участников субботников приехал поддержать и глава регионального отделения Российского экологического общества Азат Зиганшин. Награждая команды-победители он подчеркнул, что подобные экологические акции прежде всего объединяют людей.

«Хотелось бы отметить, что лейтмотив субботника ощущается в течение всего года. Мы знаем, что весной в республике традиционно проходит экологический двухмесячник, когда не только город, но и все районы Татарстана, все активные жители очень активно принимают участие в мероприятиях, которые делают нашу республику чище и красивее. Хочется также отметить активность нашего молодого населения, потому что лично для меня это определенный критерий, когда молодежь с уровня потребления переходит на уровень сохранения, восстановления и созидания. Я уверен, что уже сегодня наша молодежь заботиться о своем будущем и будущем нашей республики», – сказал он.

Прокурор Казанской межрайонной природоохранной прокуратуры Денис Александров добавил, что участники не просто собирали мусор, но и формировали в себе стержень для дальнейшего развития своего и экологического восприятия этой жизни.

«Тот потенциал который заложен в наших детях, студентах, школьниках, которые принимали сегодня участие, он реализовывается максимально именно здесь, на наших глазах. Мы видим, как они не просто очищают территорию озера, прилегающего леса, а понимают, что для них это внутренний стержень для дальнейшего развития своего и экологического восприятия этой жизни, всего окружения. Это та мудрость, которую они приобретают в сфере экологии», - говорит Александров.

Более 15 дайверов РГО расчищали сегодня дно Изумрудного, уникальных находок на этот раз не оказалось, но это, по словам водолазов, лучший показатель того, что мусора на озере становится с каждым годом все меньше и меньше.

«Раньше иногда доставали столько мусора со дна, что приходилось вывозить КамАЗами, были и коляски от мотоциклов, и колеса, и велосипеды. Сейчас все чаще поднимаем только пластиковые бутылки, но нужно помнить, что пластик - это страшный враг для наших обитателей водоемов», - отметили дайверы.

Впервые во время субботника на озере Изумрудное заработал виртуальный кинотеатр в формате 360. Надев очки виртуальной реальности, участники смогли полюбоваться озером Байкал, Сулакским каньоном, горным Алтаем, реками Нева и Ладога, а также природными богатствами Республики Карелии.

По итогам субботника лучшей командой стала команда «Сэяхэт» Центра дополнительного образования Кировского района, на 2 месте команда Осиновской гимназии «Экопатруль», на третьем месте команда «Киушники» Казанского инновационного университета.

Напомним, мероприятие проходило в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология».

фото: Минэкологии РТ