Татарстанцы собрали 71 тонну батареек на переработку в 2025 году
В Казани подвели итоги конкурса «Школьный экопатруль». На церемонии награждения отметили школьников и воспитанников детских садов, которые собрали наибольшее количество использованных батареек для дальнейшей утилизации. В текущем сезоне участникам удалось собрать 71 тонну отработанных источников тока, сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.
С момента запуска инициативы в 2019 году татарстанцы передали на переработку уже 239 тонн батареек.
С поздравлением к победителям обратился министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков. Он выразил благодарность детям, педагогам и родителям, отметив, что человек, вносящий вклад в защиту окружающей среды, неизбежно проявляет внимание и доброту к окружающим.
Руководитель регионального отделения Русского географического общества в РТ Дмитрий Шиллер подчеркнул значимость участия школьников в экологических инициативах. По его словам, активность детей заметна и вызывает искреннее уважение.