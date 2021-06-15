Татарстанцы смогут зажечь виртуальные свечи в память о погибших на войне

В День памяти и скорби, 22 июня, татарстанцы смогут присоединиться к общенациональной акции «Свеча памяти». В этот день по всей России зажгутся свечи в память о тех, кто погиб во время Великой Отечественной войны, защищая родину.

Акция носит благотворительный характер. Для участия в ней в период с 15 по 22 июня можно зажечь на платформе деньпамяти.рф виртуальную свечу. При этом благотворительный фонд «Память поколений» автоматически перечислит один рубль с каждой свечи на оказание медицинской помощи ветеранам Великой Отечественной войны.

Акция «Свеча памяти» проводится ежегодно. В этом году она приурочена к круглой дате — 80-летию со дня начала войны 1941-1945 годов.