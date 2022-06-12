Татарстанцы смогут «зажечь» виртуальную свечу в память о павших в Великой Отечественной

22 июня, в День памяти и скорби, по всей России зажигаются свечи в ночной тишине в память о всех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы. К акции «Свеча памяти» можно присоединиться онлайн и зажечь свою виртуальную свечу памяти на сайте деньпамяти.рф.

К всероссийской акции может присоединиться любой желающий с 15 по 22 июня — участники могут «зажечь» на сайте деньпамяти.рф свою виртуальную свечу. На основе их количества фонд «Память поколений» выделит средства на оказание медицинской помощи ныне живущим ветеранам Великой Отечественной войны.

По интерактивной карте интернет-пользователи смогут посмотреть, в каком регионе страны сколько свечей зажгли. Кроме того, на сайте размещены несколько десятков видеоисторий ветеранов с воспоминаниями о войне.

«Несмотря на все тяготы и лишения, страх и голод, наши предки сделали всё, чтобы принести своей стране Великую Победу. Пока мы помним о ветеранах, их подвиги живы», — отметили в пресс-службе БФ «Память поколений».