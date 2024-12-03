Татарстанцы смогут записываться к нотариусу на портале госуслуг РФ

Минцифры России и Федеральная нотариальная палата совместно реализуют сервис записи на прием к нотариусу через Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).

На сегодняшний день сервисом воспользовались уже более 80 тыс. человек. Пользователи оценивают качество его работы в 4,7 балла из 5 возможных.

При этом 90% нотариусов страны подключены к электронному календарю нотариуса. Среднее количество записей через Единый портал госуслуг составляет около 2,5 тыс. в неделю.

Записаться на прием можно буквально за несколько минут, что позволит заранее спланировать свой визит к специалисту. Для этого необходимо:

1) спросите про услугу у робота Макса — наберите в поисковой строке «нотариус» и нажмите клавишу Enter;

2) откройте услугу «Запись к нотариусу», выберите ваш регион и нотариальное действие;

3) при желании загрузите документы для приема — нотариус проверит и сообщит, если с ними что-то не так;

4) выберите нотариуса, удобные день и время;

5) дождитесь подтверждения записи в личном кабинете.

Подробнее алгоритм записи изложен в видеоролике ниже.