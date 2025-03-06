Татарстанцы смогут задать вопросы врачам и экспертам на Неделе здравоохранения

В Татарстане с 10 по 14 марта жители республики смогут задать вопросы врачам и экспертам на Неделе здравоохранения. Мероприятия пройдут в Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия».

10 марта пройдет вебинар «Медицинские инновации и достижения в здравоохранении» в сообществе приемной во «Вконтакте». Модератором выступит председатель комитета Госсовета по социальной политике Светлана Захарова. В дискуссии примут участие представители минздрава РТ и территориального органа Росздравнадзора по РТ. Позже состоится личный прием, который проведет депутат Госдумы Татьяна Ларионова.

11 марта пройдет вебинар «Санитарный щит страны – безопасность для здоровья» в сообществе приемной во «Вконтакте». Модератором встречи станет депутат Госсовета, главврач Городской клинической больницы №12 Рамиль Ахметов. К обсуждению присоединятся представители Управления Роспотребнадзора по РТ, лечебно-диагностического центра «Биомед», а также руководитель Татарстанского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» Анна Мубаракшина. После состоится личный прием граждан сенатором РФ Александром Терентьевым.

12 марта личные приемы граждан проведут депутаты Госдумы Марат Нуриев, Рустам Калимуллин, Айдар Метшин, а также Илья Вольфсон.

13 марта запланирован вебинар «Порядок оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий» в сообществе приемной во «Вконтакте». Модерировать дискуссию будет депутат Госсовета, Герой России Расим Баксиков. К обсуждению присоединятся представители Министерства здравоохранения РТ, фонда обязательного медицинского страхования РТ, главврач Госпиталя для ветеранов войн Казани Ильдар Фахрутдинов и уполномоченный представитель Президента общественной организации «Союз офицерских жен» в РТ Оксана Бородина. После вебинара состоится тематический прием граждан.

Завершится неделя 14 марта личными приемами депутатов Госдумы Максима Топилина и Анатолия Иванова.

Татарстанцы смогут задать важные вопросы представителям власти и получить профессиональные консультации. Неделя приемов пройдет по адресу: Казань, ул. Карла Маркса д. 31/7. Оставить свое обращение и получить консультацию можно по телефону 8 (843) 238-10-00 или направить запрос на электронную почту op@tatarstan.er.ru.