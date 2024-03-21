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Татарстанцы смогут задать вопросы руководителю «Движения Первых» Сулейманову
22 марта, пятница, в 14.00 организуют онлайн-эфир с помощником Раиса Татарстана, руководителем регионального отделения «Движение Первых» Тимуром Сулеймановым.
Во время трансляции спикер расскажет зрителям о том, как вовлекают детей и подростков в жизнь республики, а также раскроет планы «Движения» на 2024 год. Об этом сообщили в официальном канале сообщества «Республика Татарстан».
Помимо этого, зрители смогут задать Сулейманову конкретно интересующие их вопросы. Трансляция доступна во ВКонтакте, Одноклассниках и YouTube.
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