Татарстанцы смогут задать вопросы руководителю «Движения Первых» Сулейманову

Фото: t.me/nashtatarstan_official

22 марта, пятница, в 14.00 организуют онлайн-эфир с помощником Раиса Татарстана, руководителем регионального отделения «Движение Первых» Тимуром Сулеймановым.

Во время трансляции спикер расскажет зрителям о том, как вовлекают детей и подростков в жизнь республики, а также раскроет планы «Движения» на 2024 год. Об этом сообщили в официальном канале сообщества «Республика Татарстан».

Помимо этого, зрители смогут задать Сулейманову конкретно интересующие их вопросы. Трансляция доступна во ВКонтакте, Одноклассниках и YouTube.