Татарстанцы смогут задать вопросы о выборах Президента экспертам форума «Мой голос»

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

5 марта в 10 часов утра стартует онлайн-форум избирателей «Мой голос», во время которого жители Татарстана смогут получить ответы на интересующие их вопросы касательно предстоящих выборов Президента России.

Эксперты и жители будут обсуждать подготовку к выборам и прозрачность голосования. Вопросы можно будет озвучить во время прямого эфира, к которому можно подключиться по ссылке.

Восьмые по счету выборы Президента Российской Федерации состоятся 15, 16 и 17 марта. До выборов допущены четыре кандидата: Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), Леонид Слуцкий (от партии ЛДПР), Николай Харитонов (от партии КПРФ) и действующий глава государства Владимир Путин (как самовыдвиженец).