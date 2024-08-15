Татарстанцы смогут задать вопрос депутату Госсовета РТ Светлане Захаровой

16 августа депутат Государственного Совета Татарстана Светлана Захарова проведет прием граждан в Казани. Мероприятие состоится в общественной приемной «Единой России» по улице Карла Маркса, уточнили в пресс-службе реготделения.

Прием состоится с 10.00 до 11.00. Парламентарий будет принимать звонки и общаться с гражданами, направившими обращения или позвонившими на горячую линию сайта «Мой депутат».

Напомним, 8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек.