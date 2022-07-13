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Ру Тат
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Общество
13 июля 2022  07:50

Татарстанцы смогут задать свои вопросы Роспотребнадзору и омбудсмену в РТ

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19 июля жители Татарстана смогут проконсультироваться с руководителем Управления Роспотребнадзора по РТ Мариной Патяшиной и уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Совместный прием продлится с 14 до 16.00. Казанцы смогут обратиться к специалистам в аппарате уполномоченного по адресу: улица Карла Маркса, 61. В районах Татарстана для желающих задать вопрос организуют конференцию в Skype или Zoom в приемных общественных помощников.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Запись осуществляется по номеру +7(843)236-41-80.

#прием граждан #Уполномоченный по правам человека #Роспотребнадзор по РТ
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