Татарстанцы смогут задать свои вопросы Роспотребнадзору и омбудсмену в РТ

19 июля жители Татарстана смогут проконсультироваться с руководителем Управления Роспотребнадзора по РТ Мариной Патяшиной и уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской. Об этом сообщает пресс-служба управления.

Совместный прием продлится с 14 до 16.00. Казанцы смогут обратиться к специалистам в аппарате уполномоченного по адресу: улица Карла Маркса, 61. В районах Татарстана для желающих задать вопрос организуют конференцию в Skype или Zoom в приемных общественных помощников.

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация. Запись осуществляется по номеру +7(843)236-41-80.