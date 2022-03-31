Татарстанцы смогут выбрать общественные пространства для благоустройства в 2023 году
15 апреля в Татарстане стартует голосование за общественные пространства и дворовые территории для благоустройства в следующем году.
Дворы будут обновляться по республиканской программе «Наш двор», а общественные пространства — по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
Голосование продлится до 30 мая. В прошлом году участниками подобного онлайн-мероприятия стали 170 тыс. татарстанцев.
Со списокм дворов, которые благоустроят в 2022 году, можно на сайте dvor.tatar, а общественных пространств — park.tatar.