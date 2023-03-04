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Татарстанцы смогут выбрать объекты и дворы для благоустройства в 2024 году
15 апреля в Татарстане стартует онлайн-голосование по отбору объектов благоустройства в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Об этом министр строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Марат Айзатуллин напомнил во время своего доклада на республиканском совещании в Доме Правительства, передает пресс-служба Раиса РТ.
До 31 мая на портале госуслуг РТ через сервис «Опросы жителей» и в мобильном приложении «Услуги РТ» каждый татарстанец в возрасте от 14 лет сможет отдать свой голос за ту или иную общественную и дворовую территорию.
Министр отметил, что проекты, набравшие наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на 2024 год. В перечень общественных пространств, предложенных для голосования, будет включено более 250 объектов во всех 45 муниципальных образованиях республики, а также свыше 2 тыс. дворов.
Совещание в режиме видеоконференции со всеми районами провел Раис республики Рустам Минниханов. В работе также приняли участие Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин и первый вице-премьер РТ Рустам Нигматуллин.
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