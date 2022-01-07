Татарстанцы смогут выбрать лучшие видео флешмоба «Синий платочек»

Жители Татарстана могут проголосовать за лучшие видео всероссийского проекта «Синий платочек». Отрывок из известной песни записали жители 56 регионов России, в том числе и самой республики.

«Написанная еще до войны, она приобрела всенародную любовь в годы Великой Отечественной. Ее пели в солдатских окопах и землянках, в короткие минуты отдыха. Существовали десятки вариантов текста, но самым известным стал „Синий платочек“, с которым выступала Клавдия Шульженко», — говорится в сообщении Музея Победы.

Как сообщают организаторы, исполнителям от четырех до 70 лет, причем они участвуют в конкурсе как в одиночку, так и классом, с друзьями и близкими. В общей сложности на сайте Музея Победы, организовавшего флешмоб, размещено более 500 видеороликов.

От Татарстана в конкурсе участвует Алеся Киршина, представляющая Елабужский государственный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник.

Голосование продлится до 10 января. Лучшие ролики, победившие в народном голосовании, объединят в итоговое видео, которое будет опубликовано на сайте музея. Просмотреть ролики конкурсантов и оценить их можно по ссылке.