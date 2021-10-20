Татарстанцы смогут выбрать лучшего водителя такси на всероссийском конкурсе

Татарстанцы смогут выбрать лучшего водителя такси, приняв участие в онлайн-голосовании. Региональный этап IV всероссийского конкурса «Лучший водитель такси в России — 2021» пройдет в Казани 22 октября, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Организаторы впервые решили привлечь пассажиров к выбору лучшего водителя такси и провести онлайн-голосование. Для участия в голосовании необходимо подать заявку. Срок онлайн-голосования — два месяца с момента получения QR-кода. Победитель отправится на финал конкурса, где представит Татарстан», — отметили в министерстве.

Ведомство также приглашает водителей такси республики принять участие в конкурсе. У конкурсантов проверят теоретические знания и практические навыки. Им предстоит состязание в скоростном маневрировании и плавности вождения. В частности, для оценки плавности вождения необходимо будет выполнить «змейку» задним ходом со стаканом воды на крыше автомобиля.

Конкурс направлен на совершенствование мастерства водителей такси, популяризацию профессии, улучшение качества перевозок пассажиров и багажа. Кроме того, он призван способствовать формированию привычки неукоснительного соблюдать ПДД у всех участников дорожного движения.

С информацией о правилах регистрации на конкурс можно ознакомиться на сайте Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ.