Татарстанцы смогут видеть результаты анализов и общаться с врачом в мобильном приложении

Альмир Абашев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Министерство здравоохранения Татарстана разрабатывает новое мобильное приложение, благодаря которому медицинскую помощь можно будет получить проще и быстрее. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал первый заместитель министра здравоохранения РТ Альмир Абашев.

«Это удобный коммуникатор между врачом и пациентом, который будет включать в себя сервис по телемедицинским конференциям, доступным в заранее запланированное время. Будет доступ к расписанию записей в кабинеты, а также обеспечен полный обмен данными с архивом хранения медицинских документов по результатам обследований и лечения – то есть будут доступны все выписки, результаты инструментальных и лабораторных исследований», – рассказал замминистра.

По словам Альмира Абашева, сейчас идет подготовка технического задания, помимо программистов над ним приложением также работают психологи.

Чтобы приложение было реально полезным для татарстанцев, их активно анкетируют.

В планах запустить работу до конца этого года. В поликлиниках появятся объявления с QR-кодом, отсканировав который можно будет скачать приложение на телефон.