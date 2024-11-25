Татарстанцы смогут в упрощенном порядке регистрировать машино-места

Закон об упрощении процедуры регистрации машино-мест в паркингах, которые находятся в общей долевой собственности, подписан Президентом РФ Владимиром Путиным. Закон, разработанный Росреестром, предусматривает дополнительное регулирование порядка выделения доли в праве общей долевой собственности для образования машино-места.

В Управлении Росреестра по РТ напомнили, что понятие машино-место было введено впервые с 1 января 2017 года Федеральным законом № 315-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации». До этого в гражданском обороте участвовали доли в праве на здание, сооружение, помещение, предназначенные для размещения транспортных средств.

Законодательное нововведение уточняет процедуру согласования местоположения машино-места на плане этажа или части этажа с направлением извещения в адрес участников долевой собственности, чьи права могут быть затронуты при выделе доли. Проведение согласования местоположения машино-места обеспечивает кадастровый инженер.

«Для образования конкретного машино-места собственнику доли нужно будет подготовить техплан и известить о выделе других долевых собственников и собственников машино-мест. Извещение должно содержать: кадастровый номер и адрес паркинга, схему расположения выделяемого машино-места, порядок ознакомления с техпланом, контактные данные владельца доли, почтовый адрес и адрес электронной почты кадастрового инженера, на которые можно будет направить обоснованные возражения относительно расположения выделяемого машино-места (просто "не согласен" - не считается")», - пояснила заместитель руководителя Росреестра по РТ Лилия Бурганова.

Если возражения не поступят в течение 30 дней, то местоположение выделяемой доли будет считаться согласованным. После регистрации права собственности на машино-места доля в общем паркинге прекращается автоматически.

В Управлении Росреестра напомнили, что, начиная с 2017 года, ведомство зарегистрировало 41 359 прав на машино-места.