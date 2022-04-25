Татарстанцы смогут узнать о цифровых проектах республики в области управления

27 апреля пройдет вебинар «Цифровые технологии в сфере государственного и муниципального управления». Онлайн-мероприятие состоится в рамках подготовки к форуму Kazan Digital Week — 2022, сообщает пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения».

Перед участниками выступят татарстанские эксперты в области экономики. Они расскажут о цифровых проектах Татарстана, декомпозиции показателей оценки эффективности высших должностных лиц, работе ситуационного центра в Елабужском районе, а также задачах, над которыми он работает.

Трансляция начнется в 10.00. Среди спикеров — глава Минцифры РТ Айрат Хайруллин, первый замглавы Минэкономики РТ Олег Пелевин, замруководителя исполкома Елабужского района по экономическому развитию Руслан Мусаев и руководитель проектов департамента бизнес-решений группы компаний Innostage Леонид Филиппов.

Присоединиться к трансляции можно на YouTube, в Telegram и во «ВКонтакте».