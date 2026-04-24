Татарстанцы смогут увидеть прямую трансляцию церемонии Международной премии Священного Корана

Международная премия Священного Корана пройдет сегодня, 24 апреля 2026 года в 17:00, в Татарском государственном академическом театре имени Галимжана Камала и станет первым мероприятием в рамках программы года «Казань – культурная столица исламского мира», сообщили организаторы.

Конкурс проводят Духовное управление мусульман РФ, Министерство вакуфов и исламских дел Государства Катар, Министерство культуры РТ и Духовное управление мусульман РТ при поддержке МИД России.

В рамках торжественной церемонии зрителям представят выступления сильнейших чтецов Корана международного уровня, вышедших в финал премии, а также уникальную театральную постановку о вечных общечеловеческих ценностях. Помимо духовного содержания, сценарий постановки затронет тему Года единства народов России, объявленного президентом страны.

