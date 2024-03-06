Татарстанцы смогут увидеть комету с «оторванным хвостом»

К Земле приближается необычная комета — ее хвост не будет примыкать к «телу» либо вообще отсутствует. 14 марта она будет находиться на расстоянии 200 млн км от Земли — увидеть ее можно будет даже в любительский телескоп, сообщает медиапортал КФУ.

Как объяснил директор Астрономической обсерватории им.В.П.Энгельгардта Юрий Нефедьев, комета, предположительно, относится к облаку Оорта и была впервые обнаружена в 2021 году.

«Комета C/2021 O3 принадлежит к классу долгопериодических — она движется по очень вытянутой эллиптической орбите», — объяснил специалист.

По его мнению, отсутствие хвоста может быть связано с тем, что его часть не освещена или не отражает солнечный свет. Поэтому наблюдатели просто его не видят.