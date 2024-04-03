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Татарстанцы смогут увидеть, как Марс и Сатурн «встретятся» около Луны
В апреле жители Татарстана смогут понаблюдать за двумя астрономическими явлениями. Об этом инфоцентру КФУ рассказал директор Астрономической обсерватории им. В.П. Энгельгардта вуза, профессор кафедры астрономии и космической геодезии Института физики КФУ Юрий Нефедьев.
Так, 6 апреля Марс и Сатурн будут находиться рядом с Луной. Небесные тела соединятся утром (примерно с 7 и до 8 часов) в созвездии Овна и будут видны невооруженным глазом.
«Марс и Сатурн встретятся около Луны, поэтому их будет легко отыскать на небесной сфере. Различить их можно будет довольно легко: Сатурн более яркий, а Марс имеет красноватый оттенок, потому что его поверхность покрыта ржавчиной — окисью железа», — отметил Нефедьев, добавив, что кольцо Сатурна можно наблюдать даже в небольшой телескоп.
По словам специалиста, с 14 по 30 апреля также можно будет наблюдать метеорный поток Лириды, пик которого придется на ночь с 21 на 22 апреля.
В этом месяце произойдет еще одно астрономическое событие — полное солнечное затмение. Однако жители республики не смогут его увидеть, поскольку оно будет после 19 часов вечера — пик придется на 21.17.
«В это время Солнца на нашем небосводе не будет. Затмение смогут увидеть жители Северной Америки и некоторых островов в Тихом и Атлантическом океанах», — сказал Нефедьев.
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