Татарстанцы смогут создать проекты для повышения качества жизни людей с ОВЗ в РТ и России

В России стартует конкурс «Неограниченные возможности». Его участники — люди с инвалидностью и без — совместно разработают проекты для улучшения качества жизни людей с ОВЗ.

С просьбой привлечь к проекту татарстанцев к Президенту РТ Рустаму Минниханову обратился Центр развития инновационных технологий «ИТ-Планет», организовавший событие.

Главная цель «Неограниченных возможностей» — вовлечь людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в интеллектуальную деятельность и создание инновационных проектов для повышения качества жизни людей с ОВЗ. Ожидается, что они будут работать в командах с участниками без ограничений по здоровью и создадут новые программы для лечения, реабилитации, профилактики, протезирования и создания доступной среды для граждан с инвалидностью.

Кроме того, организаторы рассчитывают, что проект привлечет российский бизнес и общество к сотрудничеству с людьми с ОВЗ, раскроет их творческий потенциал.

Участниками события могут стать татарстанцы от 18 до 35 лет как с ограничениями по здоровью, так и без. Подать заявку можно до 31 января 2023 года. В этот период пройдет регистрация участников и создание команд. Работа над проектами продлится с 1 ноября 2022 по 20 апреля 2023 года. Финал пройдет с 26 по 29 мая 2023 года.