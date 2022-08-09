Татарстанцы смогут проверить знания на Всероссийской физико-технической контрольной

Татарстанцы могут стать участниками Всероссийской физико-технической контрольной «Выходи решать!». Мероприятие пройдет с 28 сентября по 5 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Физтех-Союза.

«В преддверии Дня учителя пройдет Всероссийская физико-техническая контрольная "Выходи решать!", в которой любой сможет проверить свои знания по физике, математике, информатике и биологии. Для участия нужно пройти бесплатную регистрацию на сайте выходирешать.рф», – говорится в сообщении.

Контрольная пройдет на технологической платформе VK All Сups, которая используется для проведения онлайн-соревнований, чемпионатов и олимпиад. При этом все зарегистрировавшиеся участники смогут выполнить задания и на очных площадках. По всей России и за пределами страны будет открыто около 300 таких площадок. Адреса можно узнать на сайте проекта.

Открытие мероприятия состоится 28 сентября в Москве на площадке для проведения киберспортивных турниров – Yota Arena.

Всероссийская физико-техническая контрольная «Выходи решать!» – просветительский проект, созданный в 2017 году для популяризации науки и образования в России. В этом году организаторы ожидают более 100 тыс. участников.