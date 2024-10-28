Татарстанцы смогут проверить знания истории на «Большом этнографическом диктанте»

В преддверии Дня народного единства стартует просветительская акция «Большой этнографический диктант». Проверить свои знания истории, традиций и культуры народов, живущих в России, можно с 1 по 8 ноября, сообщают организаторы.

Принять участие смогут все желающие, владеющие русским, испанским или английским языком. Вопросы можно будет найти на сайте акции, во вкладке «Пройти Диктант».

Участникам до 16 лет предстоит пройти 20 общефедеральных вопросов, от 16 лет — 20 общих и еще 10 вопросов, уникальных для каждого субъекта России. На заграничных площадках эта часть будет посвящена местам, связанным с Россией, за пределами страны.

По словам организаторов, впервые к разработке вопросов привлекаются все желающие. Чтобы поделиться интересной задачей, необходимо выбрать вкладку «Предложить вопрос» на сайте акции. Самые интересные и оригинальные попадут в федеральную часть диктанта, а их авторы получат призы с символикой акции.

На прохождение диктанта участникам отводится 45 минут. Максимально за него можно получить 100 баллов.

Правильные ответы появятся на сайте акции в срок до 13 ноября.

Подробнее ознакомиться с правилами «Большого этнографического диктанта» можно на его официальном сайте и в группе во «ВКонтакте».

Мероприятие проводится по инициативе Федерального агентства по делам национальностей и при поддержке Минкультуры Татарстана, Ассамблеи и Дома дружбы народов РТ.

Организаторы отметили растущий интерес к акции. Так, в 2023 году проверку этнографической грамотности прошли почти 3,5 млн человек из 89 российских регионов и 228 зарубежных стран. Среди них было 45 838 участников из Татарстана.