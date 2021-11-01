Участники этнодиктанта смогут написать тест на четырех языках, включая китайский

Фото: архив ИА "Татар-информ"

Республика Татарстан присоединится к Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант-2021», которая пройдет с 3 по 7 ноября. Ежегодная акция состоится уже в шестой раз.

Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения. Любой желающий сможет проверить свои знания в области истории народов, проживающих в России, их культуры и традиций.

«Задача акции заключается в том, чтобы после прохождения диктанта у жителей России появилось желание изучать свои корни, традиции своих предков, узнать больше о тех, кто населяет нашу страну», — рассказала на пресс-конференции ИА «Татар-информ», посвященной проведению акции, первый заместитель министра культуры РТ Юлия Адгамова.

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Участниками диктанта могут стать не только жители России, но и зарубежных стран, причем как на онлайн-, так и на офлайн-площадках. Правда, во втором случае из-за эпидситуации необходимо уточнить, есть ли возможность написать диктант очно.

Пройти тестирование можно как на русском, так и на английском, испанском и китайском языках.

Всего участникам проекта предстоит ответить на 30 вопросов, 20 из которых будут едины для всех, а 10 будут отличаться в зависимости от субъекта РФ, в котором находится тестируемый. Для иностранных участников тест состоит из 30 общефедеральных вопросов, единых для всех стран.

На тест дается 45 минут. После прохождения участник получит личный результат с анализом ответов. Сертификат участника с указанием набранных баллов формируется сразу в электронном виде.

«На моей памяти, не было ни одного прецедента, когда тестируемый набрал бы 100 баллов. Даже я, показывая неплохой результат, никогда не приближался к этому значению», – заметил директор государственного бюджетного учреждения «Дом Дружбы народов Татарстана» Ирек Шарипов.

В Республике Татарстан главной площадкой акции станет Дом Дружбы народов Татарстана. Офлайн-формат будет также проходить в 45 районах Татарстана (244 площадки) и Казани (восемь площадок).

«Одна из главных проблем национальной политики, межнациональных отношений – это то, что мы мало знаем друг о друге, о национальном устройстве государств, стран, субъектов. Задача диктанта как раз повысить этнографическую грамотность населения», – подчеркнул Ирек Шарипов.

Фото: архив ИА «Татар-информ»

Он уверен: для того, чтобы повысить общий уровень этнографической грамотности, одного диктанта недостаточно, а изучение этнографических особенностей нужно внедрять на уровне школ.

«К сожалению, сегодня этнографическое образование относится в большей степени к самообразованию. Системного подхода в этом вопросе все-таки не хватает. Изучая потребности общества, наше учреждение пришло к мнению, что нужно давать уроки дружбы и согласия, которые мы успешно проводим вот уже семь лет», – поделился Шарипов.

Большой этнографический диктант стартует 3 ноября и продлится до 7 ноября.

Напомним, что акция впервые прошла в 2016 году. Тогда в ней приняли участие 90 000 жителей России. В 2020 году число участников достигло 1 742 661 человек из всех регионов России и 123 стран мира.

Организаторами является Федеральное агентство по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики, от Татарстана – Министерство культуры Республики Татарстан.

Подробную информацию о Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант» можно узнать на сайте.